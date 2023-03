Euro2024: Rashford desfalca Inglaterra nos jogos com Itália e Ucrânia devido a lesão

O atleta de 25 anos sofreu uma pancada aos 50 minutos no desafio da Taça de Inglaterra frente ao Fulham, no qual acabou por ser substituído, embora somente aos 83.



Tal como a federação inglesa, também o United deu conta, no site oficial, da indisponibilidade do avançado para os encontros da seleção, sem especificar a gravidade da lesão, mas adiantando que Rashford “deverá estar disponível para o jogo com o Newcastle”, em 02 de abril, quando for retomada a Premier League.



Numa reedição da final do Euro2020, ganha pelos transalpinos em pleno Wembley, no desempate por grandes penalidades, a Inglaterra visita na quinta-feira a Itália, em Nápoles, e recebe a Ucrânia no domingo, em Wembley, nas primeiras partidas no Grupo C de qualificação.



Rashford, que está a passar por excelente momento de forma após o Mundial2022 do Qatar – soma 27 golos esta temporada - é mais um problema para o selecionador Gareth Southgate, que também não pode contar com o médio Mason Mount, do Chelsea, nem com o guarda-redes Nick Pope, do Newcastle, o único a ser substituído na convocatória, neste caso por Fraser Forster, guardião do Tottenham.