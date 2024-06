Euro2024. Turquia empata em particular com Itália

A Turquia empatou fora com a Itália (0-0), num jogo de preparação para o Europeu de futebol com poucas oportunidades de golo, mas com a seleção turca, que integra com Portugal o Grupo F, a mostrar solidez.

O primeiro lance de perigo só surgiu aos 24 minutos e pertenceu ao turco Kaan Ayhan, que atirou de cabeça por cima da barra, com a Itália a responder em cima do intervalo (45+3), também de cabeça, por intermédio de Bryan Cristante (ex-Benfica), que viu o remate sair perto do poste direito.



No segundo tempo, nota para a única grande oportunidade de golo no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, que saiu dos pés do defesa turco Merih Demiral (ex-Sporting), que viu o guarda-redes Guglielmo Vicario negar-lhe, aos 63 minutos, a chance de adiantar a seleção forasteira, após a cobrança de um canto.



Nota ainda para Orkun Kökçü, jogador do Benfica que foi lançado no encontro aos 54 minutos.