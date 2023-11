Euro2024: UEFA ordena encerramento parcial de estádio da Sérvia por racismo

Em comunicado, a UEFA dá conta da decisão do Conselho de Apelos daquele organismo, que decidiu multar a federação sérvia em 50 mil euros e ordenar o encerramento parcial do estádio que escolherem para a próxima partida em casa, nomeadamente as secções Este, Norte e Sul do recinto.



A decisão é tomada "devido ao comportamento racista dos seus adeptos" na vitória por 3-1 em Belgrado, e deverá ser aplicada no domingo, na receção à Bulgária, em Leskovac, a contar para o Grupo G de apuramento para o Euro2024.



De resto, o apelo da Sérvia, parcialmente deferido, não significa que não possam vir a jogar à porta fechada, uma vez que a UEFA mantém a sanção de um jogo com interdição completa, mas agora suspensa por dois anos.



Não é a primeira vez que a Sérvia é condenada por comportamento racista dos adeptos em jogos com Montenegro, também já condenado, após a separação dos dois países em 2006. Em maio, a UEFA já tinha condenado os sérvios, então afetando também um jogo contra a Bulgária.