Europeu feminino. França e Inglaterra garantem últimas vagas nos quartos

A seleção gaulesa, que esmagou as pretensões dos Países Baixos de ainda chegar aos quartos de final, somou por vitórias os três jogos realizados e vai disputar a passagem às meias-finais no sábado, com a vice-campeã Alemanha.



Já a campeã em título Inglaterra manteve a segunda posição da 'poule' com uma goleada tranquila por 6-1 frente ao País de Gales, último classificado, sem pontos, e vai disputar os quartos de final na quinta-feira, com a Suécia.



A França marcou primeiro pela capitã Sandie Toletti, aos 22 minutos, mas a seleção neerlandesa respondeu de pronto e empatou, por Victoria Pelova, aos 26 , na recarga a um primeiro remate de Chasity Grant defendido pela guarda-redes gaulesa.



A reviravolta no marcador em Basileia, justificada pelo ascendente neerlandês no jogo, foi consumada através de um autogolo de Selma Bacha, aos 41 minutos, num alívio deficiente contra a própria perna, após um cruzamento de Victoria Pelova para a área.



A França chegou ao empate a 2-2 por Katoto, aos 61 minutos, na sequência de uma recuperação de bola a meio-campo, e concretizou a reviravolta com um grande golo de Delphine Cascarino, aos 64, que ‘afundou’ por completo as aspirações das neerlandesas.



Com os Países Baixos a descer de rendimento e a moralizada França a subir, Delphine Cascarino elevou o marcador ‘à bomba’ , aos 67 minutos, na recarga a um primeiro remate de Katoto que embateu nos dois postes, e Sakina Karchaoui fechar o resultado, aos 90+2, na conversão de um penálti.



Em St.Gallen, a campeã europeia Inglaterra ‘esmagou’ por 6-1 o País de Gales, com quatro golos ainda marcados na primeira parte, por Georgia Stanway, de penálti, aos 13 minutos, Ella Toone, aos 21, Lauren Hemp, aos 30, e Alessia Russo, aos 44.



Na segunda parte, a seleção inglesa aumentou para 5-0, por Beth Mead, aos 72 minutos, antes de o País de Gales reduzir, por Hannah Caim, aos 76, e de Agnes Beever-Jones, aos 89, fixar a 'meia dúzia' das 'lionesses'.



Fechada a fase de grupos, em que Portugal foi eliminado, ao terminar na última posição da 'poule' B, estão definidos os encontros dos quartos de final: Noruega-Itália (quarta-feira), Suécia-Inglaterra (quinta-feira), Espanha-Suíça (sexta-feira) e França-Alemanha (sábado).



O Europeu feminino decorre na Suíça, até 27 de julho.