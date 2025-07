Europeu feminino. França e Países Baixos entram a vencer no Grupo D

A nona vitória consecutiva da seleção gaulesa, em Zurique, construiu-se na primeira parte, aproveitando as fragilidades defensivas das inglesas, com Katoto (36) e Baltimore (39) a ‘faturarem’.



No segundo tempo, e a correr atrás do prejuízo, o melhor que as comandadas de Sarina Wiegman conseguiram fazer foi reduzir, por Walsh, aos 87, não evitando a quarta derrota nos últimos 11 jogos.



Foi a sexta vitória seguida a abrir num Euro para ‘les bleues’, enquanto a campeã em título não podia ter tido pior arranque, começando com zero pontos a ‘poule’.



Antes, a vitória fácil das neerlandesas sobre as galesas ficou marcada pelo 100.º golo da ‘capitã’ dos Países Baixos, Vivianne Miedema, à 126.ª internacionalização, chegando ao centenário pela ‘Oranje’ com o quinto golo num Europeu.



O favoritismo das campeãs da Europa em 2017 ficou confirmado por Miedema (45+3), Pelova (48) e Brugts (57), com grande exibição também de Daniëlle van de Donk, com duas assistências.



Na próxima jornada, as francesas batem-se com as galesas enquanto as inglesas correm o risco de acabar desde já arredadas da fase a eliminar, batendo-se com os Países Baixos.



No domingo, arranca a segunda jornada da fase de grupos, com o Noruega-Finlândia e o Suíça-Islândia, enquanto a seleção portuguesa, goleada pela Espanha (5-0) a abrir, bate-se ma segunda-feira com a Itália.