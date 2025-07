Europeu feminino. Inglaterra está na final

Na cidade de Genebra, o primeiro remate à baliza das italianas deu golo, através de Barbara Bonansea, aos 33 minutos, só que as vice-campeãs do Mundo chegaram ao empate no período de descontos da segunda parte, através de Michelle Agymang (90+6), abrindo caminho para Chloe Kelly (119) a assinar o tento que valeu a presença na final, na recarga a uma grande penalidade que tentou converter.



Sem surpresas, as inglesas assumiram sempre o jogo e foram mais objetivas em tentar chegar à baliza contrária, ao passo que as italianas ficaram mais na expectativa, evitando correr riscos que pudessem resultar num golo sofrido.



O momento decisivo da eliminatória chegou nos últimos minutos do prolongamento, com a Inglaterra a beneficiar de uma grande penalidade infantil, que possibilitou a recarga eficaz a Chloe Kelly (119), outra jogadora que começou entre as suplentes, para assegurar a sua quarta final, depois da vencida em 2022 e das perdidas em 1984 e 2009.



A turma de Sarina Wiegman pode defrontar a Espanha, com quem perdeu no jogo decisivo do Mundial 2023, ou a Alemanha, oito vezes campeã europeia, que derrotou para conquistar o Campeonato da Europa em 2022.