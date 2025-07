Europeu feminino. Noruega dá a volta à Suíça

No arranque da 14.ª edição da prova, que se prolonga até 27 de julho, as campeãs de 1987 e 1993 começaram a perder, face a um golo de Nadine Riesen (28 minutos), mas, na segunda parte, Ada Hegerberg (54), que ainda falhou um penálti (70), e um autogolo de Julia Stierli (58) viraram o resultado.



A formação em que a benfiquista Marit Lund cumpriu em bom plano os 90 minutos entrou, assim, da melhor forma, tal como a Finlândia, que, no jogo de abertura, superou a Islândia por 1-0, com um tento de Katariina Kosola (70 minutos), que já apareceu depois da expulsão da islandesa Hildur Antonsdóttir (58).



Em Basileia, perante 34.063 espetadores, a anfitriã Suíça, que vai na terceira presença e nunca passou da fase de grupos, começou bem e, depois de Geraldine Reuteler atirar à barra, aos 24 minutos, Nadine Riesen marcou. aos 28, após corte infeliz de Lund.



A formação da veterana treinadora sueca Pia Sundhage ainda podia ter aumentado a vantagem na primeira parte, novamente por Reuteler, aos 35 minutos.



Na segunda parte, a Noruega conseguiu virar o jogo no primeiro quarto de hora, com Hegerberg a marcar de cabeça, aos 54 minutos, para o seu golo 50 na seleção, após canto de Vilde Boe Risa, e Julia Stierli a acertar na baliza ‘errada’, aos 58, após centro da esquerda de Caroline Graham Hansen, lançada por Lund.



Hegerberg teve, depois, duas enormes oportunidades para o fazer o 3-1 para as nórdicas, mas, isolada, permitiu a defesa de Lívia Peng, aos 63 minutos, e, aos 70, atirou ao lado do poste direito um penálti, após mão de Reuteler.



Em dia infeliz, Reuteler não concretizou duas boas ocasiões para o empate (66 e 83 minutos) e Tuva Hensen ainda evitou que o remate de Alayah Pilgrim entrasse (90), sendo que a Noruega também podia ter sentenciado, por Celin Bizet Ildhusoy (87).



Antes, no jogo inaugural da competição, disputado em Thun, perante 7.683 espetadores, a Finlândia venceu por 1-0 um Islândia reduzida a 10 unidades desde os 58 minutos.



A média Katariina Kosola, que tinha desperdiçado três boas ocasiões na primeira parte, decidiu, aos 70 minutos, para as finlandesas, que cumprem a quinta participação na prova e têm como melhor registo a presença nas meias-finais em 2005, na estreia.



A Islândia, que também está pela quinta vez na fase final, e de forma consecutiva, jogou desde os 58 minutos sem a média Hildur Antonsdóttir, expulsa por acumulação de amarelos.



A prova prossegue na terça-feira, com a primeira ronda do Grupo B, primeiro com o embate entre a Bélgica e a Itália, às 17:00 (em Lisboa), em Sion, e depois com a estreia de Portugal, face à campeã mundial Espanha, em Berna, pelas 20:00 (em Lisboa).