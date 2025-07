Europeu feminino: Suécia goleia Alemanha e vence Grupo C

A definição das duas primeiras posições era o único ponto de interessa à entrada para a derradeira jornada do Grupo C, que colocou frente a frente os dois primeiros com seis pontos, Suécia e Alemanha, e os últimos, com zero, Dinamarca e Polónia.



Em Zurique, a Alemanha, detentora de oito títulos, entrou bem no encontro e chegou à vantagem por Jule Brand, aos sete minutos, mas, a partir daí, tudo correu mal e acabou por sofrer uma reviravolta, uma expulsão e uma grande penalidade.



A Suécia, com cinco alterações no ‘onze’, empatou por Stina Blackstenius, aos 12 minutos, e concretizou a reviravolta, com alguma sorte, num ressalto de Smila Holmberg, aos 25, que traiu a guarda-redes Ann-Katrin Berger.



O minuto 31 foi fatal para a seleção germânica, que ficou reduzida a 10 jogadoras com a expulsão da sua defensora Carlota Wamser, na sequência de uma mão dentro da área, que originou o penálti convertido por Fridolina Rolfö, aos 34.



Com mais uma jogadora e a vencer por dois golos, a Suécia geriu a partida e a liderança do Grupo C, que irá cruzar nos quartos de final com o D, liderado pela invicta França, seguida pela campeã em título Inglaterra e Países Baixos, com três pontos.



Já em 'modo poupança' para os ‘quartos’, a Suécia, que tem no currículo um título alcançado na longínqua primeira edição, em 1984, mas que já foi ‘vice’ por três vezes e semifinalista por cinco, fixou o resultado por Lina Hurtig, aos 80 minutos.



Outro dos aspetos importantes de terminar em primeiro lugar do grupo é que a Suécia terá mais dois dias de descanso até aos quartos de final, uma vez que só irá defrontar o segundo classificado do Grupo D a 19 de julho.



A vice-campeã europeia Alemanha, segunda do Grupo C, irá defrontar na quinta-feira nos quartos de final o primeiro classificado do D, que só será conhecido no domingo, no fecho das contas daquela 'poule'.



No outro encontro do Grupo C, a Polónia venceu por 3-2 a Dinamarca, em Lucerna, e com os primeiros três pontos amealhados terminou em terceiro. A seleção dinamarquesa terminou em quarto, com zero pontos.



Natália Padilla, aos 13 minutos, Ewa Pajor, aos 20, e Martina Wiakowska, aos 76, foram as marcadoras dos golos da Polónia, tendo Janni Thomsen, aos 59, e Signe Bruun, aos 83, apontado os da Dinamarca.



A Suécia terminou invicta na primeira posição do Grupo C, com nove pontos, secundando os registos de Noruega e Espanha, respetivamente vencedoras das ‘poules’ A e B, também contando por vitórias os três jogos realizados.