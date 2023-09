Europeu/Sub-21: Selecionador de Andorra pede um dia mau de Portugal

"Para nós, será um jogo muito complicado. Teremos de estar muito bem e esperar que Portugal não tenha um dia bom, para lograrmos um resultado positivo. E positivo para nós é somar. Claro que gostaria que ganhasse Andorra, mas, se pudermos competir até ao fim do jogo, já ficamos muito contentes", disse Eloy Casals, em declarações à agência Lusa.



O selecionador espanhol, que prestou declarações antes do treino de adaptação de Andorra ao relvado do estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, revelou que o caminho para travar Portugal terá de ser feito "como equipa".



"Mais uma vez a palavra é complicado. Temos de tentar travar Portugal como equipa, sem dar espaços, conscientes que os portugueses têm um bom jogo coletivo, mas, também, grandes individualidades, e estas podem sempre fazer a diferença", sublinhou.



Eloy Casals mostrou estar bem identificado com as qualidades da formação lusa e as suas individualidades, entre repetentes e estreantes.



"Posso citar o Fábio Silva, que tem marcado muitos golos, o Paulo Bernardo, muito importante na fase anterior, o Tiago Santos, que está a aparecer agora, o Quaresma, que é muito bom. Mas, em rigor, podia dizer todos", referiu o selecionador, ainda assim "muito contente" com o nível dos sub-21 de Andorra.



O técnico espanhol, de 40 anos, deu conta da capacidade que a equipa já revela em se bater com seleções até agora mais fortes como as Ilhas Faroé ou a Bielorrússia, com quem empatou, confessando que a evolução de Andorra será sempre melhor defrontando as melhores seleções.



"Começámos muito bem esta qualificação (Andorra soma três empates em outros tantos jogos) e para nós o objetivo é evitar a última posição, como aconteceu nas anteriores qualificações, e talvez poder competir contra as melhores seleções, como Portugal, e obter um resultado ajustado. Isso representa uma grande experiência para estes jogadores, até mesmos podermos jogar num estádio como este (Paços de Ferreira), explicou.



Eloy Casals trabalha há 12 anos nos escalões de formação de Andorra e assegurou que a aposta é "alimentar com o máximo de jogadores a seleção principal", num processo que considerou estar a ser "positivo".



Portugal estreia na qualificação para o Europeu de sub-21 frente a Andorra, para o Grupo G, em jogo a realizar no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na sexta-feira, a partir das 17:30.