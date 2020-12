Everton acentua crise do Arsenal e sobe ao segundo lugar da Premier League

Um autogolo do central Rob Holding, aos 22 minutos, colocou os ‘toffees’ na frente do marcador, mas os londrinos responderam aos 35, com o costa-marfinense Nicolas Pépé a repor a igualdade em Goodison Park.



O central colombiano Yerry Mina deu nova vantagem ao Everton, aos 45 minutos, assegurando o terceiro triunfo seguido da formação comandada por Carlo Ancelotti, que subiu ao segundo posto, com 26 pontos, a cinco do líder e rival Liverpool, e com mais um do que o Tottenham, de José Mourinho, que é terceiro e no domingo recebe o Leicester.



Já o Arsenal, que em fevereiro vai defrontar o Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, continua a ter um desempenho penoso na ‘Premier League’, ocupando o 15.º lugar, com 14 pontos, depois de ter somado o sétimo jogo seguido sem vencer e averbado a oitava derrota na competição.



Os ‘gunners’ têm tantos desaires quanto o Fulham e o West Brom, que se encontram em zona de despromoção, e só são superados nesse capítulo pelo lanterna-vermelha Sheffield United, que leva 12 derrotas.



Na liderança isolada, com 31 pontos, continua o campeão em título Liverpool, que hoje goleou por 7-0 na visita ao Crystal Palace, com golos de Takumi Minamino, aos três minutos, Sadio Mané, aos 35, Roberto Firmino, aos 44 e 68, Jordan Henderson, aos 52, e Mohamed Salah, aos 81 e 84.



Na visita a Selhurst Park, o Liverpool alcançou a maior vitória fora de casa de sempre no primeiro escalão, superando o triunfo por 7-1 sobre o Derby County, em 1990/91, na então Primeira Divisão inglesa, que antecedeu a ‘Premier League’ até 1992.



O Manchester City ocupa o sexto posto, após ter vencido por 1-0 o surpreendente Southampton, graças ao tento solitário do avançado Raheem Sterling, aos 16 minutos, na sequência de um cruzamento de Kevin de Bruyne, que tinha combinado com Bernardo Silva.



O avançado internacional português foi aposta inicial do técnico Pep Guardiola, tal como os compatriotas Rúben Dias e João Cancelo.



Os ‘citizens’ somam 23 pontos, os mesmos do Manchester United, que no domingo recebe o Leeds, e menos um do que o Leicester e o Southampton, quarto e quinto colocados, respetivamente.