Everton contrata futebolista belga Onana ao Lille, de Paulo Fonseca

O Everton, 16.º classificado da última Liga inglesa de futebol, apresentou hoje o internacional belga Amadou Onana como reforço até 2027, após transferência do francês Lille, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, sem divulgar o valor do negócio.