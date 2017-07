Everton contrata Michael Keane ao Burnley

Lusa 03 Jul, 2017, 22:54 | Futebol Internacional

Aos 24 anos, o jogador formado no Manchester United pode vir a igualar a verba paga pelo Everton pelo guarda-redes Jordan Pickford ao Sunderland.





Keane alinhou em 39 jogos na última temporada, marcando dois golos, e as boas exibições valeram-lhe a chamada à seleção inglesa, que representou por duas vezes, na temporada de estreia na ‘Premier League’.“Estou muito feliz por estar aqui, num clube fantástico com adeptos apaixonados e uma grande tradição”, explicou o atleta, em declarações ao sítio oficial do emblema na Internet.Por sua vez, o técnico holandês Ronald Koeman elogiou o potencial do defesa, que “ainda tem os melhores anos pela frente e já é internacional”.Keane é o quinto reforço dos ‘toffees’, sétimos classificados da liga inglesa em 2016/17, este verão, depois de Pickford, Davy Klaasen (Ajax), Sandro Ramírez (Málaga) e o belga Henry Onyekuru, entretanto cedido ao Anderlecht.