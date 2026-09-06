Futebol Internacional
Everton e Manchester United empatam em jogo emocionante
O Everton e o Manchester United empataram a dois golos, num encontro da terceira jornada da Liga inglesa que teve um final frenético e incerteza no marcador.
A primeira parte do desafio no Estádio Hill Dickinson , em Liverpool, terminou sem golos, com o camaronês Bryan Mbeumo (46) a desbloquear o ‘nulo’, logo no recomeço, após assistência de Mainoo.
Só que os ‘toffees’ nunca deitaram a ‘toalha ao chão’ e Tyrique George repôs a igualdade, aos 83, antes de o suplente esloveno Benjamin Sesko (88) marcar o 2-1 favorável aos ‘red devils’.
Quando a vitória parecia estar garantida para o United, o emblema de Merseyside conseguiu apontar o tento do empate com que terminou jogo, graças ao golaço nos últimos segundos de Ainsley Maitland-Niles.
Com este resultado, o United, que hoje teve Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, passou a somar quatro pontos, no 11.º lugar, enquanto o Everton tem cinco, e segue em oitavo.
Só que os ‘toffees’ nunca deitaram a ‘toalha ao chão’ e Tyrique George repôs a igualdade, aos 83, antes de o suplente esloveno Benjamin Sesko (88) marcar o 2-1 favorável aos ‘red devils’.
Quando a vitória parecia estar garantida para o United, o emblema de Merseyside conseguiu apontar o tento do empate com que terminou jogo, graças ao golaço nos últimos segundos de Ainsley Maitland-Niles.
Com este resultado, o United, que hoje teve Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, passou a somar quatro pontos, no 11.º lugar, enquanto o Everton tem cinco, e segue em oitavo.
(Com Lusa)