Everton empata com o Crystal Palace para a Taça de Inglaterra

A partida de Selhurst Park só teve um português a titular, o guarda-redes João Virgínia, que manteve a baliza do Everton a zero e foi uma das figuras do jogo, com uma defesa decisiva aos 90+8 minutos, a remate de Erebechi Eze.Sean Dyche ainda lançou mais dois lusos - Beto entrou aos 80 minutos e André Gomes aos 89 - com o intuito de segurar o "nulo", que ficou em perigo depois da expulsão de Dominic Calvert-Lewis, aos 79, por entrada sobre Nathaniel Clyne.Por seu lado, Chermiti não saiu do banco do conjunto de Liverpool.