Everton punido com a perda de mais dois pontos na Liga inglesa

No final de 2023, a equipa de Liverpool já tinha sido punida com a perda de 10 pontos, em virtude de não ter cumprido as regras financeiras da Premier League até 2021/22, castigo que, após recurso, foi reduzido para seis pontos.



O Everton foi agora condenado por ter ultrapassado os 105 milhões de libras (cerca de 123 milhões de euros) em três anos, até 2022/23, que são autorizados pela competição.



Esta decisão foi tomada por uma comissão independente da Liga inglesa e é passível de recurso.



Com este castigo, o Everton cai para a 16.ª posição, com 27 pontos, a apenas dois do primeiro lugar em zona de despromoção, ocupado neste momento pelo Luton Town.



Os 'toffees' dizem que estão a ser alvo de uma dupla sanção, uma vez que os dois primeiros anos do segundo castigo já foram contabilizados na primeira punição, considerando que as regras de sustentabilidade da Premier League são antiquadas e não refletem a inflação atual.



O Everton não foi a única equipa a ser punida com perda de pontos esta temporada na Liga inglesa, uma vez que também o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu quatro pontos.



A Premier League acusou ainda o Manchester City e Leicester e está a investigar o Chelsea.