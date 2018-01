Ex-Benfica Filip Djuricic emprestado pela Sampdória ao Benevento

Lusa 18 Jan, 2018, 18:07 | Futebol Internacional

“O Benevento Calcio finalizou um acordo com a Sampdoria para a aquisição temporária, até 30 de junho de 2018, dos direitos desportivos de Filip Djuricic”, comunicou o clube, em nota na sua página oficial.



O médio, de 25 anos, representou o Benfica em 2013/14, mas nunca se conseguiu impor e foi emprestado na temporada seguinte, primeiro aos alemães do Mainz e depois, ainda na mesma época, aos ingleses do Southampton.



Em 2015/16, o jogador regressou ao Benfica, mas, uma vez mais sem espaço, acabou emprestado aos belgas do Anderlecht. Na época seguinte, também por empréstimo do Benfica, iniciou trabalho na Sampdoria, à qual acabaria por se vincular em definitivo.