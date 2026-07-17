Futebol Internacional
Ex-Benfica Marcos Leonardo assina pelo Ajax por cinco épocas
O antigo avançado do Benfica Marcos Leonardo é reforço do Ajax, proveniente dos sauditas do Al Hilal, num negócio avaliado em "pouco menos" de 20 milhões de euros, anunciou o clube neerlandês de futebol.
O brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato com a formação de Amesterdão até 30 de junho de 2031.
Nascido em Itapetinga, no Brasil, em 02 de maio de 2003, Marcos Leonardo iniciou a carreira profissional no Santos, antes de rumar à Europa no início de 2024 para representar o Benfica.
Ainda nesse ano, transferiu-se para o Al Hilal, pelo qual realizou 82 jogos oficiais e marcou 48 golos.
O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, explicou que o clube acompanhava o jogador “há bastante tempo”, destacado a sua “vasta experiência”, apesar da “tenra idade”.
“Fez mais de 250 jogos oficiais como profissional e marcou mais de 100 golos. A sua principal missão aqui será marcar golos, e temos plena confiança de que o fará”, destacou, citado no sítio oficial do clube na Internet.
Nascido em Itapetinga, no Brasil, em 02 de maio de 2003, Marcos Leonardo iniciou a carreira profissional no Santos, antes de rumar à Europa no início de 2024 para representar o Benfica.
Ainda nesse ano, transferiu-se para o Al Hilal, pelo qual realizou 82 jogos oficiais e marcou 48 golos.
O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, explicou que o clube acompanhava o jogador “há bastante tempo”, destacado a sua “vasta experiência”, apesar da “tenra idade”.
“Fez mais de 250 jogos oficiais como profissional e marcou mais de 100 golos. A sua principal missão aqui será marcar golos, e temos plena confiança de que o fará”, destacou, citado no sítio oficial do clube na Internet.