Ex-futebolista e antigo selecionador inglês Glenn Hoddle internado em estado grave

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 21:13 | Futebol Internacional





"O seu estado é grave, mas Glenn está a receber tratamento especializado e a responder bem", disse um porta-voz do antigo selecionador inglês, sem entrar em detalhes.



A notícia foi dada pelo apresentador Jake Humphrey, que na sua conta no Twitter disse que Hoddle caiu “gravemente doente” no estúdio. “Estamos todos contigo Glenn. Enviamos-te muito amor e força”, acrescentou.



Lineker, antigo internacional e companheiro de seleção, também reagiu no Twitter: “Notícias muito preocupantes de Glenn Hoddle, que desmaiou nos estúdios da BT Sport. Os meus pensamentos estão com ele e com a família. Ânimo Glenn”.



O ex-futebolista, que hoje completa 61 anos, notabilizou-se ao serviço do Tottenham, que representou de 1975 a 1987, seguindo a carreira no Mónaco, no Swindown Town e no Chelsea.



Os ‘blues’ deixaram também uma nota na internet, referindo que o pensamento está com o antigo patrão da equipa, emblema que chegou também a treinar.



O ponto alto de Hoddle enquanto técnico foi com a seleção inglesa, mas o ex-jogador treinou ainda o Chelsea, o Tottenham, o Soumpathon, o Swindon Town, o Wolverhampton e o QPR, neste mais recentemente e como adjunto.