Ex-futebolista Rabah Madjer condenado a seis meses de prisão efetiva

O ex-futebolista argelino Rabah Madjer, autor do golo de calcanhar do FC Porto na conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1987, foi hoje condenado a seis meses de prisão efetiva, confirmou o próprio à agência AFP.