Ex-Sporting Thierry Correia reforça italianos do Veneza

Na apresentação, o futebolista, que representou o Valência nos últimos sete anos, afirmou ter escolhido o Veneza por acreditar “num grande projeto”, destacando a cidade, o ambiente e a ambição de continuar a evoluir na Liga italiana.



“(...) Vejo este como o local ideal para continuar o meu desenvolvimento, continuar a progredir na minha carreira e ajudar a equipa a alcançar grandes feitos esta época”, salientou, citado numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet do clube do norte de Itália.



Thierry Correia, de 27 anos, acrescentou que “dará tudo” e trabalhará “arduamente todos os dias para ajudar a equipa e vencer o maior número de jogos possível” ao longo da época da Serie A.



Formado no Sporting, Correia estreou-se pela equipa principal dos ‘leões’ em 2018/19, somando sete jogos oficiais, dois deles na Liga Europa. Transferiu-se no verão seguinte para os espanhóis do Valência, pelo qual realizou 160 partidas, marcou dois golos, fez seis assistências e estreou-se na Liga dos Campeões.



A nível internacional, Thierry Correia representou Portugal em todas as camadas jovens e venceu os campeonatos da Europa de sub-17 e sub-19.



