Ex-sportinguista Morita assina por duas épocas com o Hull City

Morita, de 31 anos, estava sem clube, depois de ter terminado no fim de 2025/26 o contrato com o Sporting, clube ao qual tinha chegado quatro anos antes (após duas épocas no Santa Clara) e pelo qual se sagrou bicampeão português, em 2024 e 2025, e conquistou uma Taça de Portugal, em 2025.



O Hull City, promovido em 2025/26 à Premier League, manifestou-se “encantado” por poder contar com o médio defensivo, que tem 41 internacionalizações e seis golos marcados pelo Japão, lembrando a forma como “ajudou o Sporting a atingir os quartos de final da Liga dos Campeões na temporada passada”.