Ex-sportinguista Morten Hjulmand quer "ganhar tudo" no Atlético de Madrid

“A minha mentalidade é vencer tudo o que puder. (...) Estou aqui para vencer, para conquistar títulos, para ganhar tudo o que for possível... Também vamos disputar a Liga dos Campeões. O meu objetivo é o mesmo da equipa: vencer. Vamos lutar por isso do princípio ao fim. E, aconteça o que acontecer, vamos dar tudo de nós”, afirmou o médio, de 27 anos.



O Sporting comunicou no sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência do seu capitão para o Atlético de Madrid, que compreende o pagamento de um valor fixo de 40 milhões de euros (ME) por parte dos ‘colchoneros’ e pode ascender a 45 ME, “em função da verificação de determinados objetivos”.



“Foi fácil tomar a decisão quando soube que estavam interessados em mim, devido à história que tem na Liga espanhola e no futebol europeu. O clube é muitíssimo respeitado na Europa. E também pelos jogadores e treinadores que teve e são uma grande inspiração para mim”, observou o jogador dinamarquês.



Entre aqueles está o argentino Diego Simeone, o atual técnico do clube da capital espanhola, que contratou Hjulmand até 2031, após três épocas em Alvalade (onde chegou em agosto de 2023, proveniente dos italianos do Lecce), durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.



“Falei com o ‘mister’ e senti a sua paixão e ambição para a próxima temporada durante essa conversa. Isso despertou ainda mais o meu interesse. Percebi o que significa ser jogador do Atlético de Madrid”, assinalou o médio, que qualificou a mudança para Espanha de “um sonho tornado realidade”.



O Atlético de Madrid será o quinto clube na carreira de Hjulmand, iniciada no Copenhaga, mas com transferência, ainda com 19 anos, para os austríacos do Admira Wacker. Após duas épocas e meia, saiu, no mercado de inverno de 2021, para o Lecce, da Serie B, e no qual se manteve até 2022/23, já com a equipa italiana no principal escalão do futebol italiano.



“Alcancei muitos dos objetivos que tenho no Sporting, durante estes três anos. Conquistei troféus e a experiência que tive [em Lisboa] foi incrível. Transformou-me como pessoa, como já tive oportunidade de dizer aos adeptos do Sporting e aos meus antigos colegas”, referiu.



O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacou “tudo o que [Hjulmand] fez” para se transferir para Madrid: “O teu empenho foi fundamental. O ‘Atleti’ é paixão, esforço, coragem e coração. Podes ter a certeza de que todos nós, bem como a grande massa de adeptos ‘rojiblanca’, estaremos sempre contigo”, observou o líder do clube espanhol.