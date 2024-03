Ex-Vitória André Silva oficializado no São Paulo

O ponta de lança André Silva foi oficializado como reforço do São Paulo, clube do principal campeonato brasileiro de futebol, com contrato até 2027, depois de temporada e meia no Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa.

Os dois clubes anunciaram a transferência através dos respetivos sites oficiais, com os vimaranenses a mencionarem “contrapartidas financeiras para a SAD”, apesar de a divulgação dos valores estar reservada para um momento “logo após o fecho do mercado de transferências” do próximo verão.



Autor de seis golos e quatro assistências na época 2022/23 e de 13 golos e duas assistências durante a temporada em curso, o brasileiro de 26 anos contabilizou 60 jogos oficiais ao serviço do Vitória, o último dos quais a derrota caseira com o Casa Pia, em 24 de fevereiro, antes de viajar para São Paulo na passada quinta-feira.



Natural de Taboão da Serra, município na Região Metropolitana de São Paulo, a maior cidade brasileira, o avançado frisou que o São Paulo é “um clube histórico”, onde “sempre quis jogar”, e prometeu “muita dedicação e empenho” aos adeptos do emblema ‘tricolor’.



Formado no Atlético Diadema, clube do estado de São Paulo, André Silva representou a equipa B dos ucranianos do Shakhtar Donetsk e a equipa sub-20 do Internacional de Porto Alegre, antes de, em 2017, se mudar para Portugal, país onde representou o Rio Ave, até ao final da época 2018/19, e o Arouca, entre 2019 e 2022, tendo marcado 21 golos em 80 jogos.