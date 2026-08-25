Extremo brasileiro Savinho confirmado no Tottenham

No seu site oficial, o Tottenham anunciou a chegada de Savinho, com o jogador de 22 anos a tornar-se no quarto reforço para 2026/27, depois do internacional luso (ex-West Ham), do médio italiano Sandro Tonali (ex-Newcastle) e do defesa holandês Jan Paul van Hecke (ex-Brighton).



O lateral escocês Andy Robertson (ex-Liverpool), o defesa argentino Marco Senesi (ex-Bournemouth) e o guarda-redes eslovaco Martin Dúbravka (ex-Burnley) também são caras novas no clube, mas chegaram a custo zero.



“É uma oportunidade maravilhosa, num clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo [Roberto De Zerbi]. Assim que falei com o treinador principal, soube que tinha de vir. Ele disse-me que me quer ajudar a chegar ao mais alto nível e acredito que podemos fazê-lo juntos”, disse Savinho, em declarações divulgadas pelos ‘spurs’.



De acordo com a imprensa britânica, a contratação de Savinho terá custado 85 milhões de libras (100 milhões de euros) aos ‘cofres’ do Tottenham, passando a ser a segunda transferência mais cara do clube, só ultrapassada pelos 100 milhões de libras (116 ME) pagos para ter Sandro Tonali.



Caso se confirmem estes números, o Tottenham já gastou 330 milhões de libras (385 ME) neste mercado, um recorde do histórico emblema de Londres, enquanto o Manchester City realizou a sua maior venda de sempre com Savinho.



O extremo brasileiro, 13 vezes internacional pela ‘canarinha’, chegou a fazer 84 jogos e marcou sete golos em duas épocas no City, embora em grande parte dessas partidas como suplente utilizado.



Antes disso, Savinho representou o Girona, o PSV Eindhoven e o Atlético Mineiro, clube em que fez a sua formação e iniciou a carreira profissional.



Na primeira jornada da Premier League, na estreia do técnico italiano Roberto De Zerbi, o Tottenham sofreu uma pesada derrota no campo do Brentford, por 3-0.