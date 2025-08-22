Extremo espanhol Iván Jaime emprestado aos canadianos do CF Montréal

O FC Porto receberá prontamente uma taxa de empréstimo na ordem dos 250 mil euros, que poderá dobrar caso sejam cumpridos objetivos desportivos.



No acordo de cedência consta uma opção de compra de 5 milhões de euros (ME), por 80% dos direitos económicos do atleta, montante que pode subir para os 5,5 ME se for exercida após janeiro de 2026.



A mesma cláusula torna-se obrigatória caso o jogador espanhol atue em 60% dos jogos da equipa pelo período mínimo de 45 minutos.



Formado no Málaga, tendo-se estreado no futebol sénior pelos espanhóis, Iván Jaime ingressou no futebol português pela porta do Famalicão, em 2020/21.



Ao longo das três épocas em que alinhou pelo conjunto minhoto, foi gradualmente ganhando protagonismo na equipa tendo, na última, conseguido nove golos na I Liga e o prémio de "jovem jogador do ano" da edição 2022/23.



O destaque valeu-lhe uma transferência para o FC Porto, em agosto de 2023, mas Iván Jaime nunca conseguiu ter tempo de jogo regular pelo emblema 'azul e branco'.



Na sua primeira época pelo FC Porto, ainda sob o comando de Sérgio Conceição, somou 29 jogos, mas apenas sete na condição de titular e venceu uma Taça de Portugal



Com a chegada do treinador Vítor Bruno, para a época 2024/25, começou por ter um papel decisivo na reviravolta operada contra o Sporting (4-3), que permitiu a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira com um golo seu, no último título oficial dos 'azuis e brancos'.



Ainda assim, foi perdendo espaço no plantel portista e acabou emprestado ao Valência na segunda parte da temporada, estando agora também fora do lote de principais opções para o técnico italiano Francesco Farioli, pelo que terá no CF Montréal uma solução de carreira que lhe permite maior utilização.

