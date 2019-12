Ezequiel Lavezzi põe fim à carreira de futebolista profissional

O jogador de 34 anos, que estava em fim de contrato com os chineses do Hebei Fortune, fez acompanhar a sua mensagem de várias fotografias de diversos momentos da sua carreira.



“Foram anos incríveis desta história. Anos marcados por aprendizagens, momentos únicos e infinitas recordações, que serão eternas no meu coração. Para sempre agradecido a todos os que me acompanharam neste caminho. Com muita emoção, despeço-me da etapa mais bonita que a vida me deu”, escreveu o jogador nas redes sociais.



Lavezzi fez a formação nos argentinos do Boca Juniors, representando ainda o Estudiantes de Caseros e o San Lorenzo no mesmo país. Na Europa, o internacional argentino alinhou no Nápoles e no Paris Saint-Germain, antes de ir para os chineses do Hebei Fortune, último clube da carreira.