Fabio Cannavaro deixa o Dínamo Zagreb

", anunciaram os atuais campeões croatas no sei sítio oficial na Internet, assumindo o fim da ligação ao terceiro técnico da temporada, contratado em dezembro de 2024.Assim, falhou a aproximação ao Hadjuk Split, líder com 54 pontos, e Rijeka, segundo, com 53, mantendo-se a formação da capital com 46 pontos, quando faltam disputar oito jornadas.Cannavaro, de 51 anos, trabalhou em três clubes na China, liderando, inclusivamente, a seleção por um curto período, comandou os sauditas do Al Nassr e, em Itália, orientou o Benevento e Udinese, antes de rumar à Croácia.