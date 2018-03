Fabio Capello deixa equipa do Jiangsu Suning

Comentários 28 Mar, 2018, 10:47 / atualizado em 28 Mar, 2018, 10:48 | Futebol Internacional

"Após conversas amigáveis entre as duas partes, o contrato de Fabio Capello foi rescindido antes do termo", anunciou o clube, através das redes sociais.



O técnico, de 71 anos, chegou à equipa em 11 de junho, a meio da temporada 2017, com o objetivo de aproximar o clube de Nanjing das primeiras posições, mas o Jiangsu Suning não fez melhor que o 12º lugar.



Com três jornadas do campeonato atual, Capello venceu um e perdeu os outros jogos do campeonato, saindo da Superliga chinesa, com o romeno Cosmin Olaroiu, ex-treinador do Al Ahli, já confirmado como substituto.



Capello, antigo treinador do AC Milan, pelo qual se sagrou campeão europeu e italiano, Real Madrid e Roma, entre outros, orientou também as seleções de Inglaterra e Rússia, e rejeitou recentemente ter interesse no lugar vago de selecionador italiano.