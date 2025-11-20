Fábio Carvalho com lesão no ligamento cruzado anterior e falha resto da época
O futebolista português Fábio Carvalho sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior de um joelho e vai falhar o resto da temporada, anunciou o atual 12.º classificado da Liga inglesa, em comunicado.
"Fábio Carvalho sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e ficará afastado pelo resto da temporada. O avançado foi avaliado por um especialista e agora prepara-se para a cirurgia de reparação do ligamento, tendo já iniciado a sua reabilitação no clube", pode ler-se no comunicado divulgado pelos `bees`, que não indicaram o joelho em causa.
O extremo de 23 anos, que cumpre a segundo ano no Brentford, assinou três golos e uma assistência em nove jogos oficiais na presente temporada, sendo que só foi titular em quatro.