O avançado português Fábio Carvalho está de regresso aos ingleses do Liverpool, depois de ter começado a época emprestado aos alemães do Leipzig, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.

O internacional sub-21 luso foi emprestado por uma época ao Leipzig, mas os dois clubes acordaram terminar o empréstimo mais cedo, com o dianteiro a regressar à equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp, que conta também com Diogo Jota.



Esta época, Fábio Carvalho foi utilizado em 15 partidas no Leipzig nas diferentes competições.



Contratado pelo Liverpool em 2022 ao Fulham, o luso tem 21 presenças na equipa principal dos ‘reds’, com três golos apontados.