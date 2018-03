Fábio Coentrão vítima da qualidade de Marcelo

O defesa luso, em entrevista ao jornal espanhol Marca, fez a retrospetiva da sua passagem pelos “merengues” e recordou: “No primeiro ano ganhamos a Liga e foi quando joguei mais, trinta e tal partidas. No segundo as coisas foram más para todos e no terceiro, com Ancelotti, vencemos a Liga dos Campeões e joguei nos quartos, nas meias-finais e na final. Foi uma grande final. A partir dessa altura as coisas começaram a ficar mais complicadas devido às lesões. Se analisarmos a situação de forma global, então acho que as coisas correram bem. As pessoas não veem as coisas assim. Criticam sem ver isso”.



O futebolista revelou que nunca teve problemas com os colegas nem com ninguém da estrutura do clube.