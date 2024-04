Fábio Melo e André Narciso vão ser VAR em jogos de Galatasaray e Fenerbahçe

Fábio Melo, da associação do Porto, vai estar no jogo entre o Alanyaspor e o líder Galatasaray, de Sérgio Oliveira, enquanto André Narciso, da associação de Setúbal, vai marcar presença na partida entre o Karagumruk e o Fenerbahçe, atual segundo classificado, com menos dois pontos.



Os jogos de alto risco do campeonato turco vão ter no VAR árbitros estrangeiros, entre os quais de Portugal, até ao fim da época 2023/24, anunciou hoje a Federação Turca de Futebol.



O organismo estabeleceu um acordo com os congéneres de Portugal, Itália, Espanha, Alemanha e Países Baixos para contar com VAR daquelas federações nos jogos mais relevantes da Liga turca, já a partir da próxima jornada, a 32.º (de um total de 38), que se disputa entre hoje e segunda-feira.



O jogo Ankaragücü-Gaziantep, decisivo na luta pela manutenção, também vai ter um VAR estrangeiro.



O anúncio surge depois das críticas do presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, segundo as quais o clube perdeu "demasiados títulos de maneira duvidosa", o que motivou mesmo o abandono do encontro da Supertaça turca, com o Galatasaray, disputado no domingo, como forma de protesto.



O Fenerbahçe entrou em campo com 11 jogadores da equipa de sub-19 e, após sofrer o primeiro golo, logo no minuto inicial, regressou ao balneário, o que levou a federação turca a declarar o Galatasaray vencedor, por 3-0, e a multar o clube de Istambul em 115 mil euros.