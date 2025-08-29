Fábio Silva confirmado no Borussia Dortmund

“Assinar por um clube como o Borussia Dortmund é especial para mim. Este clube tem uma fama enorme não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Conheço o Borussia como um clube apaixonado, com adeptos incríveis”, assumiu Fábio Silva, que terá custado uma verba a rondar os 25 milhões de euros aos alemães.



Depois de fazer grande parte da sua formação no FC Porto, com uma passagem pelo Benfica, Fábio Silva fez a sua estreia pela equipa principal dos ‘dragões’ em 2019/20, ainda com 17 anos, marcando três golos em 21 jogos.



O avançado, agora com 23 anos, foi contratado na época seguinte pelo Wolverhampton, que o emprestou em 2022/23 ao Anderlecht e ao PSV Eindhoven, ao Rangers no ano seguinte, tendo na última temporada estado no Las Palmas.