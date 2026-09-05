Fábio Silva marca na vitória do Dortmund

(Com Lusa)

Na SNP Arena, em Sinsheim, o Hoffenheim tinha o resultado favorável, por culpa dos golos de Avdullahu (minuto 45) e Lemperie (54), só que, na última meia hora da partida, o Dortmund operou a reviravolta.Primeiro, foi Guirrassy (61) a encurtar distâncias e, cinco minutos depois, o antigo jogador do FC Porto fez o ‘gosto ao pé’, com um golo na própria baliza de Hajdari (87) a traduzir-se na vitória para o Dortmund.Igualmente pela margem mínima, o Friburgo superiorizou-se em Paderborn (1-0), graças ao tento solitário de Eggestein (26), e, juntamente com o Dortmund e Elversberg, estão no grupo de líderes da Bundesliga, todos com seis pontos.O Elversberg, que este ano se estreia no principal escalão do futebol germânico, continua a surpreender, desta vez com uma vitória por 4-3 sobre o Borussia Mönchengladbach.Krattenmacher, com um bis, foi a figura do encontro e do emblema recém-promovido, que teve em Mokwa Ntusu e Keidel os autores dos outros golos, enquanto Bolin, igualmente com um bis, e Scally deixaram o marcador com a diferença mínima.Resultados mais dilatados aconteceram na vitória caseira do Werder Bremen sobre o Leipzig (3-1), com Dinkci, Fullkrug e Grull a estarem de pontaria afinada, assim como Ridle Baku, que fez o tento de honra dos visitantes, e no triunfo do Bayer Leverkusen contra o Union Berlim (4-0).O luso Afonso Moreira constou na equipa titular dos farmacêuticos, que marcaram por Ezequiel Fernandez, Facundo Medina, Patrick Schick e Ibrahim Maza.