Fábio Silva no Rangers por empréstimo do Wolverhampton até final da época

"Estou muito contente. Toda a gente me disse bem de Glasgow e do Rangers. Joguei aqui uma vez, com o FC Porto, para a Liga Europa, pelo que já conheço o ambiente do estádio. Estou muito feliz por estar cá, mal posso esperar por começar a treinar", afirmou o jovem futebolista, aos meios oficiais do clube escocês.



Na primeira metade da época, Fábio Silva, que é internacional sub-21 por Portugal, fez 10 jogos e marcou um golo pelos 'Wolves', e na época anterior, em 2022/23, esteve emprestado pelo clube inglês aos belgas do Anderlecht e aos neerlandeses do PSV.



A última partida de Fábio Silva, que foi contratado pelo Wolverhampton ao FC Porto por 40 milhões de euros, foi diante do Sheffield United, para a Premier League, de má memória para o avançado, ao ter cometido uma grande penalidade perto do apito final.



O Rangers ocupa, neste momento, o segundo lugar na Liga escocesa, com menos cinco pontos do que o Celtic, mas também com menos dois jogos.



Decisiva para a vinda de Fábio Silva para o Rangers foi o papel desempenhado pelo treinador belga Philippe Clement, que se mostrou encantado por contar com o jogador português, o qual considerou um "avançado fantástico", até final da época.



"É um jovem jogador que já acumulou várias experiências na sua carreira, quer em Inglaterra quer em outros países europeus, e com o qual estou ansioso por trabalhar e explorar o seu potencial", disse em declarações ao sítio do clube escocês.