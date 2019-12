Fábio Veríssimo arbitra o FC Porto-Santa Clara

O juiz de campo leiriense foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para arbitrar o jogo entre portuenses e insulares, marcado para as 19h15 desta quinta-feira, no Estádio do Dragão.



O juiz de 36 anos vai ser assistido por Bruno Jesus, Pedro Martins e Miguel Nogueira (quarto-árbitro).



Esta época é a segunda vez que Fábio Veríssimo irá arbitrar um jogo dos “dragões”, depois der ter dirigido o FC Porto-Famalicão, da 8.ª jornada do campeonato da I Liga que os azuis e brancos venceram por 3-0, no Dragão.



O árbitro já dirigiu 21 jogos, na presente temporada, tendo mostrado 93 cartões amarelos, 2 duplos amarelos, 3 vermelhos e assinalado 4 grandes penalidades.



O árbitro de Leiria esteve em nove jogos internacionais.



No outro jogo do dia Famalicão e Mafra têm encontro marcado para as 20h30, no reduto da formação famalicense.



Luís Godinho foi o árbitro escolhido para dirigir o desafio e será auxiliado por Rui Teixeira, Valter Rufo e Dinis Gorjão (quarto árbitro).