Fábio Vieira dá vitória ao Hamburgo

O médio, que está emprestado pelo Arsenal, foi lançado na partida aos 67 minutos e, aos 90+4, fez o seu primeiro golo da temporada, com assistência do compatriota Fábio Balde, que também foi aposta na segunda parte.Nessa altura, Hamburgo parecia satisfeito com o empate, já que atuava com menos um jogador por expulsão de Alexander Rossing-Lelesiit, aos 81 minutos.Antes, o defesa norueguês fez a assistência para o golo de Robert Glatzel, aos 17 minutos, que deu vantagem ao Hamburgo, com o internacional germânico Undav a refazer a igualdade aos 54, batendo o guarda-redes luso Daniel Fernandes.Na equipa da casa, o defesa português Guilherme Ramos também foi utilizado nos minutos finais.O Hamburgo, que vinha de três derrotas e um empate na Bundesliga, passou a somar 12 pontos e subiu ao 13.º lugar, enquanto o Estugarda, que hoje não contou com Tiago Tomás devido a lesão, caiu para o sexto lugar, com 22.