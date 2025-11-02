Fábio Vieira expulso na derrota do Hamburgo em Colónia

Depois de ter visto um golo anulado pelo videoárbitro aos 50 minutos, Fábio Vieira, que está emprestado pelo Arsenal, foi admoestado aos 74 e 83, deixando o Hamburgo com nove jogadores, quatro minutos depois de Immanuel Pherai já ter visto o vermelho por acumulação, com dois amarelos em dois minutos.



Ragnar Ache (25 minutos), Florian Kainz (48), Said El Mala (90+4) e Jakub Kaminski (90+9) marcaram os golos do Colónia, com Jean-Luc Dompe (61) a reduzir para o Hamburgo, que somou a terceira derrota seguida e é 13.º, com oito pontos, menos seis do que o adversário de hoje, que é sétimo.



No outro encontro do dia, o Hoffenheim foi ganhar ao terreno do Wolfsburgo, por 3-2, e continua sem perder como visitante, somando o quarto triunfo em cinco encontros fora de casa.



Mohamed Amoura (14 e 56 minutos) marcou os dois golos do Wolfsburgo, com Wouter Burger (31 e 62) a também bisar e Grischa Promel (50) a fazer o outro golo do Hoffenheim.



O Hoffenheim é sexto classificado, com 16 pontos, enquanto o Wolfsburgo é 12.º, com oito.

