Fábio Vieira marca no empate imposto pelo Hamburgo ao Bayern

O antigo jogador do FC Porto e Arsenal abriu o marcador de grande penalidade, aos 34 minutos, com o Bayern a reagir de seguida e a virar o resultado.



O inglês Harry Kane empatou aos 42 minutos e o colombiano Luis Díaz adiantou os visitantes, aos 46, mas os locais ainda encontraram forças para chegar ao empate perante os poderosos bávaros, com o golo do croata Luka Vuskovic, aos 53.



Daniel Fernandes esteve na baliza do Hamburgo, que continua mal na tabela, em 13.º, com 19 pontos, um apenas acima da zona de descida.



Já o Bayern Munique, é líder tranquilo, com 51 pontos, mais nove pontos do que o Borussia Dortmund, que só joga no domingo.



O Dortmund fica pressionado pelo Hoffenheim, vencedor do Union Berlim, por 3-1, enquanto o Leipzig voltou a fraquejar e perdeu por 2-1 frente ao Mainz.



O Hoffenheim está com os mesmos 42 pontos do que o Dortmund (que joga com o lanterna vermelha Heidenheim), enquanto o Leipzig segue com 36. Para o Hoffenheim, este é mesmo o melhor campeonato do seu historial, até ao momento.



Andrej Kamaric ‘bisou’, aos 42 e 45 minutos, com o outro golo da vitória a ser um autogolo do português Diogo Leite, aos 47. Rani Khedira fez o golo do Union, aos 68.



O Leipzig atrasou-se inesperadamente, batido em casa por 2-1 pelo 'aflito' Mainz.



A equipa da casa adiantou-se aos 40 minutos, com um golo do antigo sportinguista Conrad Harder, com os visitantes a fazerem a reviravolta com tentos de Amiri, aos 45+6, e Silas, aos 49.



O Bayer Leverkusen ganhou por 3-1 em Frankfurt e já ameaça o quarto lugar do Leipzig - está a um ponto e tem um jogo de atraso.



Nos outros jogos de hoje, o Augsburgo bateu o St.Pauli por 2-1 e Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach empataram a um.