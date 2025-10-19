Fafe ‘agiganta-se’ na segunda parte e elimina Moreirense da Taça de Portugal

O defesa central João Batista sentenciou a eliminatória minhota aos 67 minutos, num pontapé livre em posição frontal à baliza que tabelou em Marcelo e ‘traiu’ o guarda-redes André Ferreira, premiando o maior esclarecimento fafense na etapa complementar do desafio, após 45 minutos iniciais com parcos motivos de interesse.



Entre as várias paragens que marcaram a primeira parte, a equipa de Moreira de Cónegos controlou quase sempre a bola, mas errou várias vezes no passe e só ameaçou a baliza à guarda de João Gonçalo por uma ocasião, num remate de Benny por cima, aos 33 minutos.



Organizada a defender e ‘batalhadora’ nas disputas de bola, a formação ‘auri-negra’ também foi ineficaz quando chegou à área contrária, com Théo Fonseca a mostrar-se incapaz de desviar a bola para o fundo das redes, aos 20 minutos, e Carlos Daniel a atirar ao lado, de fora da área, aos 40.



A segunda metade do encontro começou na mesma toada da primeira, mas o Fafe ‘afinou’ a circulação de bola à medida que o cronómetro avançava, voltou a testar a atenção de André Ferreira num remate de Ká Semedo, aos 64 minutos, e apontou o golo decisivo três minutos depois.



João Batista ganhou balanço, rematou com força e contou com a ‘ajuda’ de Marcelo para garantir uma vantagem que a equipa treinada por Mário Ferreira soube gerir, longe da baliza, à exceção do remate perigoso de Rodrigo Alonso, nos instantes finais.



Jogo no Parque Municipal dos Desportos, em Fafe.



Fafe - Moreirense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, João Batista, 67 minutos.



Equipas:



- Fafe: João Gonçalo, Diogo Castro, João Batista, Leandro Teixeira, João Vigário, Filipe Cardoso, João Oliveira (Tomás Teixeira, 90+3), João Amorim (Gonçalo Pinto, 62), Tiago Veiga (João Santos, 62), Carlos Daniel (Picas, 75) e Théo Fonseca (Ká Semedo, 62).



(Suplentes: Nico Damaso, Breno Pais, Gonçalo Pinto, Davis Silva, João Leal, Tomás Teixeira, Picas, João Santos e Ká Semedo).



Treinador: Mário Ferreira.



- Moreirense: André Ferreira, Dinis Pinto, Marcelo, Maracás, Álvaro Martínez (Jimi Gower, 69), Afonso Assis (Stjepanovic, 58), Benny (Rodrigo Alonso, 41), Alanzinho (Francisco Domingues, 69), Cédric Teguia (Landerson, 58), Diogo Travassos e Yan Lincon.



(Suplentes: Mika, Gilberto Batista, Michel, Francisco Domingues, Stjepanovic, Rodrigo Alonso, Jimi Gower, Joel Jorquera e Landerson).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Benny (19), Théo Fonseca (41), João Santos (65), Stjepanovic (67) e Landerson (90+1).



Assistência: 2.283 espetadores.