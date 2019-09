Falcão diz que é o melhor jogador de sempre, mas Ricardinho é o craque do momento

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 14:08 | Futebol Internacional

"O Ricardinho é o melhor (jogador do mundo) de momento. Assim como ele, existem outros jogadores com tanta história ou até mais, mas ele é o craque de momento", disse Falcão.



O ala de 42 anos esteve no Canadá numa ação de promoção da modalidade, a convite do Toronto United Futsal, que juntou centenas de amantes da modalidade, num evento realizado no norte da cidade.



"Pela minha história, com o número de golos e de títulos alcançados, acredito que, sem modéstia, tem um Falcão e depois os outros brigando", justificou.



Falcão terminou a carreira profissional no futsal em dezembro de 2018. Em 20 anos de carreira, marcou mais de 3.000 golos, obtendo mais de 100 títulos.



Para já, o objetivo nos próximos três anos é de "representar o futsal no mundo" e depois irá pensar no futuro.



"Quero ser um representante do futsal no mundo. Até março de 2020 já tenho o calendário preenchido com passagem por muitas cidades e países. Em 2019, fui a oito países e ainda vou a mais três até ao final do ano. Foram mais de 50 cidades e essa rotina é para manter nos próximos dois a três anos. Depois vou pensar no que posso fazer", garantiu.



O jogador brasileiro também incentivou os jovens a "praticarem desporto", independentemente "de se tornarem atletas profissionais ou não".



"As pessoas de hoje de 50 anos que praticam desporto parece que têm 35 anos. As de 50 que não praticam desporto parece que têm 60 ou 70. O desporto tem de fazer parte da vida de todos, independentemente se vão ser atletas ou não", frisou.



Falcão ainda deixou uma dica para todos aqueles que pretendam um dia chegar à alta competição: "Não é só jogar bem, há que saber falar e interagir com o público. É uma sequência de fatores conjugados ao mesmo tempo, tais como ser vitorioso e de fazer golos importantes."