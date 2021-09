Falcao rescinde com Galatasaray e é um jogador livre

O emblema de Istambul explicou, em comunicado, que o contrato com o jogador de 35 anos foi rescindido por “mútuo acordo”, depois de duas temporadas no clube.



De acordo com a imprensa desportiva turca e espanhola, Falcao poderá ingressar no Rayo Vallecano, emblema que regressou esta temporada ao principal escalão espanhol e em que alinham os portugueses Kevin Rodrigues e Bebé.



Apesar do mercado de transferências ter encerrado na meia-noite de segunda-feira em grande parte dos campeonatos europeus, por ser um jogador sem clube, Falcao pode ainda ser inscrito.



Depois de ter dado nas vistas no River Plate, o avançado colombiano passou duas temporadas no FC Porto, tendo assinado um total de 72 golos nesse período, tendo depois seguido para o Atlético Madrid e, mais tarde, para o Mónaco.



Na formação monegasca, Falcao sofreu uma grave lesão nos ligamentos de um dos joelhos e foi somando vários problemas físicos durante o resto da sua carreira.



Mesmo assim, antes de chegar ao Galatasaray, em 2019/20, o colombiano ainda teve passagens pelo Manchester United, Chelsea e novamente Mónaco.



Pela sua seleção, Falcao tem 92 internacionalizações e 35 golos.