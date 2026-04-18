FAR Rabat apurado para final da Liga dos Campeões africana

FAR Rabat apurado para final da Liga dos Campeões africana

Os marroquinos do FAR Rabat, treinados pelo português Alexandre Santos, apuraram-se para a final da Liga dos Campeões africana, na qual vão defrontar os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, orientados por outro técnico luso, Miguel Cardoso.

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Após a equipa da África do Sul selar a segunda presença consecutiva na final, com duas vitórias sobre o Espérance de Tunis nas meias-finais, por 1-0, a formação da capital marroquina chega pela segunda vez à etapa decisiva da prova, depois de a vencer em 1985, ao superar a meia-final com os compatriotas do Berkane, apesar da derrota de hoje.

Os comandados de Alexandre Santos perderam por 1-0 na deslocação ao nordeste de Marrocos, num jogo decidido por um penálti convertido por Labhiri, aos 57 minutos, mas assegurou a passagem à final devido ao triunfo por 2-0 na primeira mão, disputada há uma semana, em Rabat.

A final vai realizar-se a duas mãos, com a primeira agendada para 15 de maio, em Pretória, na África do Sul, e a segunda marcada para 24 de maio, em Rabat.

(Com Lusa)
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