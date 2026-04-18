FAR Rabat apurado para final da Liga dos Campeões africana

(Com Lusa)

Após a equipa da África do Sul selar a segunda presença consecutiva na final, com duas vitórias sobre o Espérance de Tunis nas meias-finais, por 1-0, a formação da capital marroquina chega pela segunda vez à etapa decisiva da prova, depois de a vencer em 1985, ao superar a meia-final com os compatriotas do Berkane, apesar da derrota de hoje.Os comandados de Alexandre Santos perderam por 1-0 na deslocação ao nordeste de Marrocos, num jogo decidido por um penálti convertido por Labhiri, aos 57 minutos, mas assegurou a passagem à final devido ao triunfo por 2-0 na primeira mão, disputada há uma semana, em Rabat.A final vai realizar-se a duas mãos, com a primeira agendada para 15 de maio, em Pretória, na África do Sul, e a segunda marcada para 24 de maio, em Rabat.