FAR Rabat de Alexandre Santos mais perto da final da ‘Champions’ africana

Em Rabat, num duelo 100% marroquino, o primeiro tempo não teve golos, com o campeão africano em 1985 a desbloquear o ‘nulo’ já na segunda parte, por intermédio de Ahmed Hammoudan, quando decorria o minuto 58, abrindo caminho para Ouarkhane assinar o 2-0, aos 80.



A segunda mão das meias-finais está agendada para 18 de abril, em Berkane, com o vencedor a defrontar na final os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, ou o Esperance Tunis, da Tunísia.



