FAR Rabat vence para a Liga dos Campeões africana

A primeira vitória do FAR Rabat em quatro jogos permite aos marroquinos chegar aos cinco pontos, tantos quantos tem o Young Africans, da Tanzânia, treinado pelo português Pedro Gonçalves, que empatou 1-1 com o Al Ahly, de Marrocos, em Amã.



A duas jornadas do fim, o Al Ahly comanda, com oito pontos, seguido por FAR Rabat e Young Africans, com cinco, e do Kabylie, com dois.



O FAR Rabat tem de momento melhor diferença global de golos, mas perdeu no jogo já disputado com os tanzanianos.



Para o Grupo D, o Petro Atlético, de Angola, empatou sem golos na receção ao Stade Malien, do Mali.



Lidera o grupo o Stade Malien, com oito pontos, à frente de Esperance Tunis, da Tunísia, e Petro Atlético, com cinco pontos, e Simba, da Tanzânia, ainda sem pontos, mas com um jogo a menos, tal como os tunisinos.