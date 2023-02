Farense rescinde unilateralmente com Vasco Faísca uma hora antes de jogo com Estrela da Amadora

"O SC Farense faz saber a todos os sócios, adeptos e simpatizantes que, após negociações, não foi possível celebrar por mútuo acordo a resolução do contrato de trabalho com o treinador Vasco Faísca. Assim, comunica-se que o referido contrato foi denunciado por iniciativa do SC Farense, garantindo o cumprimento de todos os direitos contratualmente celebrados", revelou o clube algarvio, em comunicado, desejando "os maiores sucessos" ao treinador.



Com os dois desaires consecutivos nas últimas rondas, frente a Tondela e Torreense, o Farense, segundo classificado, com 34 pontos, viu o terceiro classificado, Estrela da Amadora, reduzir a diferença na tabela de sete pontos para apenas um.



A administração da SAD algarvia optou pela mudança no comando técnico precisamente antes do confronto entre os dois emblemas, da 19.ª ronda da prova, marcado para hoje, às 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro.



Neca, 43 anos, que encerrou a carreira de jogador no clube algarvio e regressou mais tarde como adjunto de Jorge Costa, prosseguindo no cargo com a chegada de Faísca, orientará a equipa interinamente na partida frente aos 'tricolores'.



Vasco Faísca, de 42 anos, que treinava o clube algarvio desde dezembro de 2021, levou a equipa do 16.º e antepenúltimo lugar ao 11.º posto final na época passada e renovou então por mais uma época.