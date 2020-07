Fase final da qualificação da CONCACAF para Mundial2020 disputada por oito equipas

Os Estados Unidos, o México, a Costa Rica, a Jamaica e as Honduras, as cinco equipas mais bem classificadas no 'ranking' da FIFA, vão ter entrada direta, com as restantes 30 equipas a lutarem pelas restantes três vagas.



A fase final da qualificação para o Mundial2022 na CONCACAF vai arrancar em junho de 2021 e estende-se até março de 2022, com os três primeiros a garantirem presença no Qatar e o quarto a disputar um 'play-off' intercontinental.



Inicialmente, a qualificação estava reservada a apenas seis equipas - as mais bem posicionadas no 'ranking' da FIFA -, com El Salvador em vantagem para se juntar às outras cinco seleções.