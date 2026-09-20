Fase final da Taça dos Campeões Feminina joga-se em Miami

O recinto, inaugurado em abril deste ano, vai receber as meias-finais, a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar.



A final está marcada para 31 de janeiro de 2027, horas depois da disputa pelo terceiro lugar. A FIFA ainda vai divulgar o calendário detalhado dos encontros.



O FC Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões feminina, e o Club América, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, já estão apurados para a fase final, que vai reunir quatro equipas.



As restantes duas vagas serão definidas através de duas jornadas, a disputar em novembro e dezembro.



A competição começa com o encontro entre o Naegohyang Women’s FC, campeão da ‘Champions’ asiática, e o Auckland United, vencedor da prova da Oceânia.



O vencedor defrontará, na segunda jornada, o campeão da Liga dos Campeões africana. A equipa vencedora desse encontro garante um lugar na fase final, em Miami.



Além do FC Barcelona e do Club América, a fase final contará ainda com o campeão da Taça Libertadores feminina, da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).



“A nossa visão é aproveitar o impulso que gerámos no sul da Florida e consolidar Miami e o Nu Stadium como um dos grandes palcos mundiais do desporto e do entretenimento”, afirmou Iñigo Aznar, diretor de receitas do Inter Miami e do Nu Stadium.



A Taça dos Campeões é disputada nos anos em que não se realiza o Mundial de Clubes feminino.



O Arsenal é o atual campeão, depois de ter conquistado a edição inaugural, em fevereiro de 2026, ao vencer o Corinthians por 3-2, em Londres.