Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Fase final da Taça dos Campeões Feminina joga-se em Miami
A fase final da segunda edição da Taça dos Campeões Feminina vai ser disputada no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, estádio do Inter Miami, clube do internacional argentino Lionel Messi, anunciou hoje a FIFA.
O recinto, inaugurado em abril deste ano, vai receber as meias-finais, a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar.
A final está marcada para 31 de janeiro de 2027, horas depois da disputa pelo terceiro lugar. A FIFA ainda vai divulgar o calendário detalhado dos encontros.
O FC Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões feminina, e o Club América, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, já estão apurados para a fase final, que vai reunir quatro equipas.
As restantes duas vagas serão definidas através de duas jornadas, a disputar em novembro e dezembro.
A competição começa com o encontro entre o Naegohyang Women’s FC, campeão da ‘Champions’ asiática, e o Auckland United, vencedor da prova da Oceânia.
O vencedor defrontará, na segunda jornada, o campeão da Liga dos Campeões africana. A equipa vencedora desse encontro garante um lugar na fase final, em Miami.
Além do FC Barcelona e do Club América, a fase final contará ainda com o campeão da Taça Libertadores feminina, da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).
“A nossa visão é aproveitar o impulso que gerámos no sul da Florida e consolidar Miami e o Nu Stadium como um dos grandes palcos mundiais do desporto e do entretenimento”, afirmou Iñigo Aznar, diretor de receitas do Inter Miami e do Nu Stadium.
A Taça dos Campeões é disputada nos anos em que não se realiza o Mundial de Clubes feminino.
O Arsenal é o atual campeão, depois de ter conquistado a edição inaugural, em fevereiro de 2026, ao vencer o Corinthians por 3-2, em Londres.
A final está marcada para 31 de janeiro de 2027, horas depois da disputa pelo terceiro lugar. A FIFA ainda vai divulgar o calendário detalhado dos encontros.
O FC Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões feminina, e o Club América, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, já estão apurados para a fase final, que vai reunir quatro equipas.
As restantes duas vagas serão definidas através de duas jornadas, a disputar em novembro e dezembro.
A competição começa com o encontro entre o Naegohyang Women’s FC, campeão da ‘Champions’ asiática, e o Auckland United, vencedor da prova da Oceânia.
O vencedor defrontará, na segunda jornada, o campeão da Liga dos Campeões africana. A equipa vencedora desse encontro garante um lugar na fase final, em Miami.
Além do FC Barcelona e do Club América, a fase final contará ainda com o campeão da Taça Libertadores feminina, da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).
“A nossa visão é aproveitar o impulso que gerámos no sul da Florida e consolidar Miami e o Nu Stadium como um dos grandes palcos mundiais do desporto e do entretenimento”, afirmou Iñigo Aznar, diretor de receitas do Inter Miami e do Nu Stadium.
A Taça dos Campeões é disputada nos anos em que não se realiza o Mundial de Clubes feminino.
O Arsenal é o atual campeão, depois de ter conquistado a edição inaugural, em fevereiro de 2026, ao vencer o Corinthians por 3-2, em Londres.