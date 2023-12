Favorito Haaland, detentor Messi e Mbappé finalistas do prémio The Best da FIFA

O vencedor será anunciado em 15 de janeiro de 2024, na Gala da FIFA, e os finalistas foram escolhidos pelo que fizeram entre 19 de dezembro de 2022, no pós-Mundial, e 20 de agosto de 2023, o que faz do avançado nórdico o mais do que provável vencedor.



Nesse período, Erling Braut Haaland, de 23 anos, foi a principal figura do Manchester City, que arrebatou a Liga dos Campeões, a Liga inglesa e a Taça de Inglaterra, em 2022/23, e, já em 2023/24, a Supertaça Europeia.



Haaland foi o melhor marcador da 'Champions', com 12 golos, sete em 2023, incluindo cinco, em 63 minutos, no 7-0 ao Leipzig, e também o 'rei' dos goleadores da Premier League, com 36 tentos, 15 dos quais no corrente ano.



Perante os méritos do norueguês, Messi, vencedor em 2022, face à conquista do Mundial do Qatar, e Mbappé, segundo no ano passado, depois de ter sido finalista e melhor marcador da prova, estão 'condenados' aos restantes lugares do pódio.



Messi e Mbappé ganharam em 2022/23 o campeonato francês pelo Paris Saint-Germain, com o argentino, 'rei' das assistências, a ser eleito o melhor estrangeiro e o gaulês, melhor marcador, a ser consagrado pela quarta vez o melhor jogador da prova.



Depois do final da época, o argentino saiu para o Inter Miami e, até 20 de agosto, ganhou a Taça das Ligas da CONCACAF, após um arranque memorável da sua aventura nos Estados Unidos, com golos em cada um dos primeiros sete jogos, num total de 10, para ser o melhor jogador e marcador da competição.



Ainda assim, Messi dificilmente conquistará um oitavo prémio da FIFA, depois dos conseguidos em 2009 (melhor jogador do ano), 2010, 2011, 2012 e 2015 (Bola de Ouro FIFA), e 2019 e 2022 (The Best), sendo o líder destacado de triunfos.



Face ao anúncio de hoje, nove jogadores ficaram desde já fora da corrida, dos 12 eleitos em 14 de setembro, nomeadamente o português Bernardo Silva, jogador muito importante na conquista do 'treble' por parte do Manchester City.



No que respeita ao prémio feminino, que ao contrário do masculino se estende por um ano (01 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023), a espanhola Aitana Bonmatí vai, com toda a certeza, juntar o The Best à Bola de Ouro do France Football.



Bonmatí foi a grande figura da Espanha, na conquista inédita do Mundial feminino, e também do FC Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões e da Liga espanhola.



A jogadora do 'Barça', finalista juntamente com a compatriota Jennifer Hermoso e a colombiana Linda Caicedo, vai suceder à também espanhola Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022.