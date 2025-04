Favoritos Chelsea, Betis e Fiorentina escancaram meias-finais

Apontado como o mais forte candidato ao triunfo final, o Chelsea cumpriu hoje com os prognósticos e venceu com clareza na Polónia o Légia Varsóvia por 3-0, um resultado construído na segunda metade da partida.



Com Pedro Neto sem sair do banco, os 'blues' chegaram ao primeiro golo por Tyrique George, aos 49 minutos, seguindo-se um 'bis' do suplente Noni Madueke, aos 57 e 74, enquanto, pelo meio, aos 73, o francês Christopher Nkunku falhou um penálti.



Frente a uma equipa polaca orientada pelo português Gonçalo Feio, e na qual alinharam Rúben Vinagre (90 minutos) e Claude Gonçalves (15), o Chelsea, que recebe em Londres os polacos na próxima semana, pode já começar a pensar na próxima eliminatória, na qual vai defrontar os suecos do Djurgarden ou os austríacos do Rapid Viena.



Em Sevilha, o Betis, sem William Carvalho, desembaraçou-se dos também polacos do Jagiellonia, conjunto no qual João Moutinho alinhou os 90 minutos e Tomás Silva entrou aos 82, tendo os golos da vitória (2-0) sido anotados ainda na primeira parte, pelo congolês Cedric Bakambu, aos 24, e por Jesus Rodríguez, aos 45+2.



Importante triunfo fora obteve a Fiorentina, finalista das duas últimas edições da prova, ao vencer na Eslovénia o Celje por 2-1.



Os italianos ainda chegaram a uma vantagem de dois tentos, com golos de Luca Ranieri (27) e Rolando Mandragora (62), na conversão de uma grande penalidade, tendo o Celje, com Rui Silva na baliza, reduzido seis minutos depois, pelo francês Logan Delaurier-Chaubet, igualmente de penálti.



No outro encontro da primeira mão dos quartos de final, um golo anotado na própria baliza por Hampus Finndell, aos 62 minutos, bastou para os austríacos do Rapid Viena vencerem em casa dos suecos do Djurgarden por 1-0, ficando igualmente em boa posição de seguir em frente na competição.



Os jogos da segunda mão estão agendados para dentro de uma semana, estando a final desta quarta edição da Liga Conferência marcada para a cidade polaca de Wroclaw, em 28 de maio.